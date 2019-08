PEC Zwolle gaat jonge Franse linksback Dekono voor drie jaar binden

Dekono kwam vorige maand als stagiair naar Zwolle, waar hij in de oefenduels van Jong PEC met IJsselmeervogels en Al Ahly indruk maakte op beloftencoach Mark Looms. ,,Hij is vast aan de bal en heeft goede aannames naar voren. Ik ben heel positief over hem. Anthony komt uit een ander land. De vraag is dan hoe hij zich houdt in de Nederlandse cultuur. Heel goed, vind ik. Ook al is hij nog maar 18 jaar.”