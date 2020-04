PEC Zwolle gaat met Niek Loohuis nieuwe O21-competitie in

De nieuwe O21-competitie geldt als vervanger van de voormalige beloftencompetitie, waar wedstrijden meestal op de maandag(avond) werden afgewerkt. In de nieuwe opzet worden de competitieduels op zaterdag gespeeld. Eerder deze week telde de KNVB 23 aanmeldingen onder de 34 Nederlandse profclubs. Zo ontbreken Ajax, PSV en AZ bijvoorbeeld, omdat zij met hun beloftenploeg uitkomen in de eerste divisie. Feyenoord is wel van de partij.

Loohuis kwam een jaar geleden over uit de academie van FC Twente. Bij PEC had hij in het door het coronavirus beëindigde seizoen de voetballer tot 19 jaar onder zijn hoede. Met de nieuwe O21-lichting begint de Tukker normaliter in september aan de nieuwe competitie. De KNVB rangschikt de clubs in verschillende afdelingen op basis van de huidige klasseringen van de beloften en de O19-teams.