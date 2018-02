PEC Zwolle gaat na vertrek halve basisploeg straks opnieuw zaaien

PEC Zwolle kan komend seizoen weer opnieuw beginnen. Naast het aanstaande vertrek van assistent-trainer Dwight Lodeweges naar het Nederlands elftal zullen ook Philippe Sandler (Manchester City) en Ryan Thomas hun geluk bij een grotere club beproeven. Ook van de transfervrije Youness Mokhtar en Mustafa Saymak wordt komende zomer afscheid genomen. PEC zal aan het lijstje met spelers die vervangen dienen te worden ook de naam van Bram van Polen met potlood toegevoegd hebben, aangezien de aanvoerder zijn transfervrije status kan verzilveren als hij zijn gedroomde avontuur in Australië weet te vinden. Bovendien is het nog maar de vraag of Kingsley Ehizibue en Younes Namli, die zich dit seizoen bij verschillende clubs in de kijker hebben gespeeld, na de zomer nog in Zwolle te bewonderen zijn.

Oogsten

Zeker is nu al dat PEC Zwolle als gevolg van de opmars de halve basisploeg moet vervangen. Technisch directeur Gerard Nijkamp slaapt er niet minder om. ,,Omdat dat eigenlijk elk jaar het geval is bij ons. Dat hebben we vorig seizoen ook meegemaakt. Het is een kwestie van zaaien en oogsten. Je haalt talentvolle spelers, gaat er aan de slag mee en probeert dan zo goed mogelijk te oogsten. Dat zal de komende jaren niet heel anders zijn.”

PEC Zwolle krijgt in eerste instantie 2,5 miljoen overgemaakt van Manchester City voor Philippe Sandler. Thomas gaat de club waarschijnlijk nog meer opleveren. Hoewel Saymak, Mokhtar en Van Polen voor een transfervrij vertrek staan, had de club nog nooit zoveel kapitaal op het veld staan. Van de miljoenen die PEC Zwolle straks bijgeschreven krijgt, wordt een deel afgestaan aan de deelnemers van het spelersinvesteringsfonds die de club vorig jaar in het leven riep en zal een deel gebruikt worden om de leegloop te bestrijden met nieuwe spelers.

Heracles

Die leegloop is inherent aan het leven van vrijwel alle eredivisieclubs. Helemaal na een sterk seizoen, waarin meerdere spelers excelleren, is het de kunst om de tol van het succes niet te laten projecteren op de ranglijst. Tegenstander Heracles kan daarover meepraten. De provinciegenoot raakte na de play-offs van afgelopen seizoen basiskrachten Justin Hoogma, Mike te Wierik, Thomas Bruns en Samuel Armenteros kwijt. Een barrage lijkt er mede daardoor dit seizoen niet in te zitten voor de Almeloërs.

,,Heracles vist in dezelfde vijver als wij”, weet Nijkamp. ,,Je kunt van een club met een begroting van twaalf miljoen, zeg maar de elfde of twaalfde van de eredivisie, niet verwachten dat je elk jaar om de play-offs. Daarom is onze eerste doel elk seizoen weer directe handhaving. Dat zal de komende jaren nog niet veel anders zijn.”

Rayhi

Op de lange termijn wil PEC Zwolle middels een vijfjarenplan sportief en financieel doorgroeien naar de subtop van de eredivisie. Voorzitter Adriaan Visser liet eerder weten dat de club in de topsalarissen niet veel onder doet voor de huidige concurrenten. Clubs als Heerenveen en Groningen kunnen die bedragen volgens de preses wel uitsmeren over een bredere groep spelers. Tot die tijd wordt van PEC Zwolle meer creativiteit gevraagd. Nijkamp heeft naar eigen zeggen zijn schaduwlijstje klaar. De eerste aanwinsten voor het nieuwe seizoen verwacht hij pas te presenteren als duidelijker wordt waar PEC het seizoen eindigt. Zo heeft de huidige nummer zes van de eredivisie VVV-middenvelder Clint Leemans en NEC-aanvaller Mohammed Rayhi op de korrel.