PEC Zwolle gaat strijd met Groningen én de nachtkaars aan

Na nederlagen tegen Willem II en Vitesse ging trainer Jaap Stam met zijn selectie in conclaaf om te zorgen dat PEC Zwolle, zich mogelijk vanavond (19.45 uur) tegen FC Groningen al, op eigen kracht veilig speelt. ,,De spelers hebben ook geen zin in die nachtkaars.”

Het leven in niemandsland valt PEC slecht. De ploeg van trainer Stam speelde zich tegen Fortuna Sittard al min of meer veilig, maar het nieuwe eredivisieticket ligt nog altijd niet op de deurmat van het Zwolse stadion doordat de uitwedstrijden tegen Willem II (2-0) en Vitesse (4-1) kansloos verloren gingen. Na de laatste, schrijnende nederlaag in Arnhem, waar PEC ondanks een numerieke meerderheid drie goals weggaf, was de woede van de trainer in de kleedkamer hoorbaar en de teleurstelling een dag later tijdens het Paasontbijt in huize Stam nog voelbaar.

,,De paasdagen waren niet zo heel prettig”, zegt Stam. ,,Je verwacht een bepaalde manier van voetballen. Met drive, met veel beweging, met nauwkeurigheid. Dat heb ik in de tweede helft niet gezien. Als je halverwege op 1-1 staat en een man meer hebt, moet je zorgen dat je er minimaal een punt, en misschien wel drie, aan overhoudt. Als dat er niet uitkomt, is dat ontzettend frustrerend.”

Voor de resterende drie competitieduels (Groningen, VVV en NAC) heeft PEC nog een marge van acht punten naar De Graafschap en Excelsior, die onder de degradatiestreep bivakkeren. De kans dat één van die ploegen de overige drie wedstrijden wint en PEC achterhaalt, is nihil. Daar gaat ook niemand vanuit. Stam is er echter alles aan gelegen het Zwolse vuurtje niet verder te laten doven nu er ogenschijnlijk niets meer op het spel staat. ,,Als je onze laatste twee wedstrijden ziet, neig je te denken dat het seizoen als een nachtkaars uit zal gaan. Dat snap ik wel. Ik heb echter niet het gevoel dat dat gaat gebeuren. De spelers willen dat ook niet.”

‘Wat willen we?’

Dat ontdekte Stam toen hij de spelers maandag die vraag expliciet voorlegde op het trainingsveld. ,,Ik heb de jongens voorgelegd: Wat willen we? Zij hebben ook geen zin in die nachtkaars. Zij willen zich revancheren. Er is goede wil, zoals ik het heb leren kennen de afgelopen maanden, maar de kunst is om dat op de mat te laten zien. Dat ben je naar jezelf en naar het publiek toe ook verplicht. We hebben een x-aantal punten gehaald en dat moeten we zien uit te bouwen. Je mag niet afhankelijk zijn van anderen. Je wil op eigen kracht handhaving bewerkstelligen. Je kunt ook de verliespotjes opstapelen en denken: prima zo, we kijken komend seizoen wel weer. Dat mag niet. Dat wil ik niet en de groep dus ook niet.”

Of PEC de daad bij het woord voegt, zal vanavond blijken tegen FC Groningen. Voor het midweekse competitieduel kan Stam geen beroep doen op Mickey van der Hart. De scheidende eerste doelman kampt met een ribblessure, waardoor routinier Diederik Boer in de laatste maand van zijn loopbaan nog één of meerdere wedstrijden mag keepen. Thomas Lam, die gisteren met succes werd geopereerd aan een gebroken middenvoetsbeentje, komt dit seizoen niet meer in actie. Yuta Nakayama (hamstring) en Dico Koppers (pijntjes) trainden dinsdag apart en ontbreken ook tegen de nummer negen van de eredivisie.