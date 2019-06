PEC Zwolle gaat twee keepers in één klap slaan: Michael Zetterer en Xavier Mous

Omdat de 23-jarige Mous nog een seizoen vastligt in Leeuwarden, moet PEC met een afkoopsom op de proppen komen. De onderhandelingen daarover zijn volop gaande, waarbij een deal in de lijn der verwachting ligt. Een akkoord heeft de clubleiding met Mous, die na een ijzersterk seizoen bij Cambuur de clubs voor het uitkiezen heeft, nagenoeg bereikt.

Zetterer

Zetterer (23) werd het afgelopen seizoen door Werder Bremen aan de Oostenrijke eerstedivisionist Klagenfurt verhuurd. Een nieuwe uitleenperiode is in de maak, nu PEC met de Bundesligaclub nagenoeg rond is over een tijdelijke overname. Het contract van de Duitse sluitpost wordt waarschijnlijk eerst verlengd in Bremen.