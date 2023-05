PEC Zwolle gaat verder met Amerikaanse middenvelder Fontana: ‘Goede indruk achtergelaten’

Fontana kreeg vorige week tegen Jong PSV zijn eerste basisplaats. Hij verving de geblsseerde Thomas van den Belt. In totaal kwam hij negen keer in actie. ,,Het doet me goed dat ik mij de afgelopen weken heb kunnen laten zien aan de trainersstaf. Zij hebben het vertrouwen in mij uitgesproken en daar is dit contract een resultaat van. Nu moet ik in het nieuwe seizoen laten zien dat ik er klaar voor ben om mij in de basis te werken”, vertelt de Amerikaan in een persbericht van de club.