PEC Zwolle gaat zonder internationals Johnsen en Lachman oefenen in Duitsland

Is Ad de grootste PEC Zwol­le-fan uit België met zijn kenteken 1-PEC-038? ‘Puur toeval’

26 augustus Nee, met voetbal heeft hij eigenlijk niets. Toch lijkt Ad Meulmeester de grootste fan van PEC Zwolle. Door de auto waarmee hij rondrijdt, of eigenlijk door het kenteken. 1-PEC-038. ,,Toeval hoor, want die komt gewoon uit een serie. Grappig genoeg heeft mijn vrouw Dianne een auto met RKC in het kenteken.’’