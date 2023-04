PEC Zwolle geeft de goals tegen FC Eindhoven te makkelijk weg: ‘Dan wordt het heel lastig’

FC Den Bosch geeft fans ludiek aandenken aan 13-0 nederlaag bij PEC Zwolle: ‘Geniaal!’

Een ludieke actie van FC Den Bosch: de club heeft supporters een excuusbrief én sleutelhanger gestuurd, als aandenken aan de 13-0 nederlaag van vorige maand bij PEC Zwolle. ,,We weten wat verliezen is, maar dit was zelfs voor FC Den Bosch-begrippen nogal veel.”