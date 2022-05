PEC Zwolle geeft drie jeugdspeelsters contract

Zestien jaar na zijn vlucht uit Afghanis­tan komt de voetbal­droom van PEC-spits Omid Musawi uit

Omid Musawi, aanvaller van PEC Zwolle Onder 21, was 5 jaar toen hij met zijn familie vluchtte voor het geweld in Afghanistan. Maar de liefde voor het door oorlog verscheurde land is nooit verdwenen. Enorm trots was hij dan ook toen hij afgelopen maand voor het eerst werd opgeroepen voor de nationale voetbalploeg van Afghanistan. ,,Een droom kwam uit.”

22 april