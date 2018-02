PEC Zwolle: Geen reuzendoder, maar tegen rechter rij altijd succesvol

Of PEC Zwolle een ploeg treft die boven of onder zich bivakkeert; het blijkt dit seizoen een wereld van verschil. Het schept na een matige serie vertrouwen voor de ontmoeting met buurman Heracles, tegen wie PEC de laatste jaren niet bleek opgewassen.

PEC kon de nivellering in de subtop de voorbije weken niet tegenhouden, ook omdat de huidige nummer zes de clubs die de plekken in de top 5 bezetten, maar niet weet te kloppen. Zo moesten de Zwollenaren er de voorbije weken tegen Ajax, FC Utrecht, PSV en AZ (beker) aan geloven. Tegenover de schrale oogst in ontmoetingen met topploegen, staat dat PEC tegen clubs uit het rechterrijtje vrijwel altijd buit maakt.

Winst

De ploeg van trainer John van 't Schip heeft vrijwel alle wedstrijden tegen een club die die speelronde in het rechterrijtje bivakkeerde gewonnen. Eén van die negen duels eindigde in een gelijkspel. Van de negen onderste clubs in de eredivisie, wisten alleen Sparta en VVV in eigen huis PEC twee punten af te snoepen. De andere acht wedstrijden werden gewonnen.

Oogsten