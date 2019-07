PEC Zwolle-goalie Xavier Mous ziet zijn meerjarenplan slagen

Voetballers die er een carrièreplan op nahouden, zijn eerder een uitzondering dan een regel. Laat staan de profs die een uitgestippelde route ook daadwerkelijk bewandelen. Xavier Mous ligt in ieder geval strak op koers om de missie waarmee hij Ajax in 2016 inruilde voor TOP Oss te voltooien. ,,Ik had na Ajax een meerjarenplan om uiteindelijk terug te keren naar de eredivisie. En daarin ook te spelen. Dat plan kun je wel hebben, maar de uitvoering moet er ook zijn", legt Mous uit.

De sluitpost zette een indrukwekkende klim in, die hem via SC Cambuur bij PEC bracht. Ook daar blijft een uitglijder vooralsnog uit. Vorige week kreeg Mous van hoofd- en keeperstrainer namelijk te horen dat hij in het Zwolse eredivisiedoel de voorkeur krijgt boven de Duitse huurling Michael Zetterer. ,,Het is heel lekker dat je uiteindelijk wordt beloond en dat het plan daadwerkelijk uitkomt. Daar ben ik hartstikke blij mee."

Afhankelijk

Spannend? ,,Eerste doelman worden, is de intentie waarmee je naar Zwolle komt, maar je moet het altijd wel laten zien", weet Mous. ,,Hoe hoger je speelt, hoe groter de concurrentie. En je bent afhankelijk van de trainer. Je kan laten zien wat je in huis hebt, maar uiteindelijk maakt hij de keuze. Hij kan anders denken. Je kan zelf een iets mindere periode hebben. Dus het is altijd wel spannend."

Waar hijzelf nagenoeg foutloos keepte, ging Zetterer tegen PAOK Saloniki met twee zwakke passes andermaal in de fout. Mous: ,,Ik probeer alleen naar mezelf te kijken. Ik heb een prima voorbereiding gedraaid. Het afgelopen seizoen heb ik bij Cambuur denk ik al een goede basis gelegd om de keuze op te maken. Ik weet wat ik kan. Als ik die lijn doortrek, kan ik belangrijk en stabiel zijn voor PEC. Op basis daarvan wilde ik gekozen worden, en niet op basis van wat een ander doet."

Volgens Stegeman was de keuze niet gemakkelijk, ook omdat beide keepers verschillend zijn. Zetterer fungeert meer als een elfde veldspeler, die de risico's beter in balans moet brengen. Mous ziet hij als een 'solide saver'. ,,De een is blij, de ander is teleurgesteld. Dat hoort erbij. Ik besef dat ik dat ook had kunnen zijn. Je moet, wat het besluit ook is, professioneel zijn. En uiteindelijk zijn we dat ook allemaal."

Belastingadviseur

PEC blijkt niet alleen betrouwbare handen en voeten, maar met Mous ook een goed stel hersenen te hebben gekocht. De opvolger van Mickey van der Hart weegt zijn woorden, zoals het een belastingadviseur betaamd. Eén dag in de week draait de Haarlemmer, die bij PEC toevalligerwijs wordt herenigd met jeugdvriend Pelle Clement, mee bij Deloitte in Leeuwarden. De eredivisionist viel vanzelfsprekend niet voor de consultant, maar voor de talentvolle sluitpost.