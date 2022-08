PEC Zwolle haalt gewenste aanvallende versterking binnen op deadlineday

Meijer debuteerde in 2018 voor Almere City FC. Via Excelsior kwam Meijer terecht bij FC Dordrecht. Hier scoorde hij afgelopen seizoen elf keer in 33 wedstrijden en gaf acht assists. Hij raakte in de voorbereiding geblesseerd en kwam dit seizoen nog niet in actie. Hoe lang hij nog uit de roulatie is, is onduidelijk.