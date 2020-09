PEC Zwolle haalt met Dortmund-speler groot talent binnen

Pherai, die direct al met PEC Zwolle meetraint en wellicht zaterdag al meereist naar Alkmaar voor het duel met AZ, kwam in 2013 via de amateurs van AFC in de jeugd van AZ terecht, waar hij zich bij Onder 17 in de kijker speelde bij Borussia Dortmund. De Duitse grootmacht lijfde hem in de zomer van 2017 in.