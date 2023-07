PEC Zwolle haalt met Thomas Lam opnieuw oude bekende terug

Na zijn laatste periode in Zwolle vertrok Lam in 2021 naar CSKA Sofia. Na een seizoen in Bulgarije maakte Lam de overstap naar Melbourne City. Met die club werd Lam afgelopen seizoen landskampioen.

,,Na een prachtig avontuur in Australië, is het tijd om terug te keren en dat kan eigenlijk maar bij één club. Dit voelt als thuiskomen en ik ben dan ook heel blij om terug te zijn in Zwolle. Ik kijk uit naar de competitiestart en hoop onze supporters weer snel te zien”, stelt Lam in een persbericht.

Technisch directeur Marcel Boudesteyn is blij met de terugkeer van Thomas Lam. ,,Hij is een ervaren speler die de club natuurlijk heel goed kent, en bovendien op meerdere posities kan spelen. We zijn ervan overtuigd dat Thomas met zijn kwaliteiten, leiderschap en drive een aanwinst is voor ons team.”

Lam is na Younes Namli de tweede oude bekende die deze transferperiode terugkeert in Zwolle.

Iedere zondagavond het laatste voetbalnieuws als eerste in jouw mailbox? Meld je hieronder aan voor onze speciale voetbalnieuwsbrief:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.