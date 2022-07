PEC Zwolle haalt na spits ook aanvallende middenvelder: ‘Denk dat ik toevoeging kan zijn voor jonge ploeg’

De Kroaat speelde tot begin dit jaar alleen in zijn geboorteland, maar verhuisde vervolgens naar het Sloveense Radomlje. Daar wist hij acht keer te scoren in zestien duels. Hij maakt nu de stap naar Nederland.

Topfit

,,Tomislav is meerdere keren door de gehele technische staf bekeken en heeft op iedereen een hele goede indruk achtergelaten. Het mooie aan Tomislav is dat hij een aanvallende middenvelder is, die ook voorin kan spelen. Daarnaast is hij op en top fit en heeft hij het afgelopen seizoen nagenoeg alles gespeeld”, legt technisch directeur Marcel Boudesteyn uit.

Goed linkerbeen

Mrkonjic is blij met de stap naar PEC Zwolle. ,,De interesse en absolute wil om mij aan te trekken vanuit de trainer en technisch directeur was groot. Dat gaf mij uiteraard ook een lekker gevoel. Ik typeer mezelf als een speler waar de club hard naar op zoek was, namelijk een speler die teamgenoten vrij voor het doel kan zetten, balvast is en beschikt over een goed linkerbeen. Ook denk ik dat ik met mijn ervaring een toevoeging kan zijn voor deze toch best jonge ploeg.”