PEC Zwolle haalt opvolger van Mees de Wit uit Griekenland: ‘Keuze was snel gemaakt’

Volgens Tutuarima, die de jeugdopleiding van NEC doorliep en in Nederland eerder uitkwam voor De Graafschap, was de interesse van PEC vanaf moment één heel serieus en concreet. ,,De trainer heeft een heel duidelijk plan met me en daarin kon ik mij goed vinden.”

Daarnaast spreekt de ambitie van de Zwollenaren hem aan, liet Tutuarima in een eerste reactie weten. ,,De club heeft vorig seizoen onder de huidige trainer laten zien altijd attractief voetbal te willen spelen. Die stijl past ook heel goed bij mij, waardoor de keuze snel gemaakt was.”

Technisch directeur Marcel Boudesteyn was blij dat Tutuarima voor PEC heeft gekozen. ,,Jordy is een ervaren speler, weet wat er van hem gevraagd wordt en is topfit. We zien in hem een echte wingback. In dat opzicht past hij helemaal in ons profiel.”

Tutuarima is de tweede aanwinst van PEC deze week. Eerder namen de Zwollenaren al Lennart Thy over. De Duitse spits, al eerder actief in Zwolle, komt over van Sparta Rotterdam. De komende dagen hoopt PEC nog enkele spelers te presenteren, onder wie een aanvallende middenvelder.