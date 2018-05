PEC Zwolle haalt oude bekende van John van 't Schip als assistent

Maandag liet technisch directeur Gerard Nijkamp al doorschemeren dat PEC Zwolle in een vergevorderd stadium was met een 'trainer met een Australische achtergrond'. Daarmee doelde Nijkamp op Valkanis. Hij komt over van Melbourne City, de oude club van Van 't Schip. Daar was de Australiër dit seizoen zowel assistent- als interim-trainer. Valkanis en Van 't Schip werkten eerder al samen.

,,Wat voor mij begon als een droom, is nu werkelijkheid geworden", zegt Valkanis. ,,Ik voel me vereerd om bij PEC Zwolle als assistent van John van ’t Schip aan de slag te gaan. De Eredivisie is één van de mooiste competities in Europa. Ik zie hier voldoende uitdagingen voor me liggen en kijk er naar uit om met deze mooie club het nieuwe seizoen in te gaan."