PEC Zwolle haalt Younes Namli toch terug: ‘Clubliefde gaf denk ik de doorslag’

Younes Namli (29) keert terug bij PEC Zwolle. De club was al langere tijd in gesprek met de speler die transfervrij vertrok bij Sparta, maar lang leken vraag en aanbod te ver uit elkaar te liggen. Nu is er toch een akkoord en tekent Namli voor een jaar in Zwolle.

Namli speelde tussen 2017 en 2019 ook al voor PEC Zwolle. In 2019 werd hij verkocht aan Krasnodar. Vorig jaar maakte hij de overstap naar Sparta, eerst op huurbasis en daarna definitief. De creatieve Deen was nu weer transfervrij en tekent een contract in Zwolle.

,,We zijn ontzettend blij dat Younes voor PEC Zwolle heeft gekozen. Zijn clubliefde voor PEC Zwolle gaf denk ik de doorslag. Naast zijn aanvallende kwaliteiten brengt Younes ook veel ervaring met zich mee die we goed kunnen gebruiken”, stelt technisch directeur Marcel Boudesteyn in een persbericht.

Younes Namli: ,,Het voelde direct vertrouwd toen ik het stadion van PEC Zwolle binnenstapte. Ik kwam weer bekenden tegen, maar tegelijkertijd zag ik ook dat de club in de voorbije jaren niet stil heeft gestaan en geprofessionaliseerd is. Het team is een mooie mix van oud en jong en de trainersstaf is vastberaden om er het maximale uit te halen en dat geldt voor mij niet anders.’’

