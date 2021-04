PEC Zwolle heeft aan paar kansen genoeg voor overwinning in Heerenveen, alle zorgen zijn voorbij

PEC Zwolle speelt in de laatste vijf wedstrijden van het seizoen voor de twaalfde plaats. En voor een antwoord op de vraag wie de rekening gaat betalen van de afsluitende barbecue. Er moet tenslotte iets zijn om voor te strijden, zegt interim-trainer Bert Konterman. In de wetenschap dat de paar puntjes die nodig zijn voor handhaving wel binnenrollen. Voor plaats 12 moeten de Zwollenaren er nog een stuk of 8 halen, denkt de trainer.

De gewenste klassering komt snel dichterbij door de overwinning in Heerenveen. Met dank aan de tamme tegenstander, die door de afwezigheid van Henk en Joey Veerman (wegens corona) een flink jasje heeft uitgedaan. PEC Zwolle mist in Friesland ook zeven spelers, maar kan wel een representatief elftal op het veld brengen.

Chocoladebeen

Pelle Clement is de grootste verrassing in de basiself. Uitgerekend de Amsterdammer, opgesteld als valse linkerspits, tekent voor het openingsdoelpunt na een klein half uur spelen. Clement scoort met het ‘verkeerde’ linkerbeen, zijn chocoladebeen, vanaf twintig meter met een schuiver. Hij krijgt zeeën van ruimte aangeboden door de Friese defensie, die alleen maar achteruit loopt.

Wie denkt dat Heerenveen daarna voor haar 2000 toeschouwers getergd op jacht gaat naar de gelijkmaker, komt bedrogen uit. De onmacht straalt er vanaf bij de Friezen, die wel blaffen maar nooit bijten. PEC is ook nog eens ongekend efficiënt als de tweede grote kans van de wedstrijd - halverwege de tweede helft - ook een doelpunt oplevert. Dit keer is Clement de aangever, met een scherp aangesneden vrije trap vanaf de zijkant. Bij de eerste paal kopt Bram van Polen de bal met gevoel naar de verre hoek: 0-2. Het is alweer de vierde treffer van de kapitein sinds februari.

PEC boekt de achtste overwinning van het seizoen, pas de tweede zege in Heerenveen sinds de terugkeer in de eredivisie. Daarmee kan gesteld worden dat de missie van Konterman - het seizoen netjes afmaken - is geslaagd. Als het een beetje meezit is er meer mogelijk dan plaats 12, dat kan altijd van pas komen in het klassement van de televisiegelden.

