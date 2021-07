PEC Zwolle heeft aanvaller binnen: transfervrije Kastaneer tekent voor twee seizoenen

De komst van Kastaneer naar PEC zat al een paar weken in de pijplijn. Vanavond meldt de aanvaller zich in Epe, waar de Zwolse club deze week op trainingskamp is. Eerder op de dag is Kastaneer medisch gekeurd en vanmiddag is hij toeschouwer bij het oefenduel met eerstedivisionist Helmond Sport.