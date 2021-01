PEC Zwolle heeft de gewenste spits binnen

Thomas Buitink is blij dat hij de tweede seizoenshelft voor PEC Zwolle mag uitkomen, zegt hij. ,,Dit is voor mij een stap in de juiste richting. Op dit moment sta ik op een kruispunt in mijn carrière. Ik kan bij Vitesse het prachtige seizoen buiten de basis afmaken, of ik ga in Zwolle aan de ontwikkeling van mij als aanvaller werken en kan daarbij van waarde zijn voor deze mooie club. Dat laatste geniet mijn voorkeur, omdat vlieguren nu het belangrijkst zijn. Ik sluit vanaf zaterdag aan bij de selectie en kan niet wachten om hier te beginnen en alles te geven.”