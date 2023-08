PEC Zwolle heeft gewenste vleugelaanvaller bijna binnen: toch huurdeal met Athletic Bilbao

Serrano was al een tijd in beeld als aanvallende versterking bij PEC Zwolle. Lang leken de aanvullende eisen van zijn werkgever te gortig voor PEC Zwolle en een overeenkomst ketste daarom eerder af. Op verzoek van de speler gingen de clubs toch weer met elkaar in gesprek.

De deal is nu zo goed als rond. Serrano stond vandaag al niet meer op het trainingsveld in Spanje en is onderweg naar Nederland om de laatste details af te ronden. De Spaans jeugdinternational werd afgelopen seizoen verhuurd aan CD Mirandés, op het tweede niveau van Spanje. De Spaans jeugdinternational kwam in zestien wedstrijden in actie, waarin hij één assist gaf.

Afscheid nemen van spelers

Tegelijkertijd wil PEC Zwolle ook nog afscheid nemen van een aantal spelers. Hakon Gangstad, die in juni nog contractverlenging kreeg, is op proef bij het Noorse Ranheim. Jenno Campagne, die deze zomer werd aangetrokken nadat hij zonder club zat, mag ook vertrekken en is op proef in Kroatië.

Iedere zondagavond het laatste voetbalnieuws als eerste in jouw mailbox? Meld je hieronder aan voor onze speciale voetbalnieuwsbrief:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.