PEC Zwolle heeft Mokhtar terug voor topper met ‘meedogenloos’ PSV

PEC Zwolle kan in de topper tegen PSV (zondag, 14.30 uur) weer beschikken over Youness Mokhtar. De van een hamstringblessure herstelde clubtopscorer keert als linksbuiten terug in het elftal, waardoor Terell Ondaan weer plaats zal nemen op de reservebank. Ook Ryan Thomas verschijnt tegen de koploper waarschijnlijk ‘gewoon’ aan de aftrap.

Mokhtar raakte voor de interlandperiode geblesseerd in het thuisduel met ADO Den Haag. De aanvaller miste daardoor de ontmoeting met Vitesse. In Arnhem begon Erik Israelsson verrassend als spits omdat Piotr Parzyszek zich te laat meldde voor de wedstrijdbespreking. Hij begon net als Stef Nijland, die terugkeerde van een spierblessure, als reserve. De meest prangende vraag is daarom of Parzyszek thuis tegen PSV een nieuwe kans krijgt of dat Van ’t Schip voor een andere aanvalsleider kiest. De oefenmeester liet na de remise tegen Vitesse weten tevreden te zijn over manier waarop Israelsson de rol van spits invulde. Nijland begon voor zijn blessure tegen Feyenoord in De Kuip (0-0) in de basis en was een week eerder tegen FC Groningen trefzeker. Wie zondag de spits is, wilde Van ’t Schip tijdens het persmoment nog niet kwijt.

Impact

Wel liet de coach weten dat Thomas waarschijnlijk in de basis zal starten. ,,Ik heb contact met hem gehad en hij is in ieder geval ongeschonden uit de strijd gekomen. Hij is als het goed is al geland en zal zich vanmiddag (vrijdag) melden om zich te laten behandelen. Als Ryan zich morgen goed voelt tijdens de training, zal hij starten. Hij heeft de afgelopen jaren fysiek en mentaal veel stappen gemaakt waardoor hij snel zijn impact kan hebben op het elftal.”

Scorend vermogen

Bij de voorlaatste training in aanloop naar de pers waren veel media aanwezig. Veel ogen zijn gericht op de nummer drie in de eredivisie, ook omdat verondersteld wordt dat de Zwolse revelatie van het eredivisieseizoen het ontketende PSV wel eens de voet dwars kan zetten en de spanning enigszins terug kan brengen in de competitie. ,,Zo zijn wij er niet mee bezig”, stelt Van ’t Schip. ,,Het is wel een mooie wedstrijd voor ons, waarin we ons kunnen meter met de koploper. PSV staat acht punten voor. Ze hebben een manier gevonden waarmee ze sterk presteren. Ze hoeven de bal niet te hebben om gevaarlijk te zijn. Toch zijn ze effectief en meedogenloos. Met Locadia, Lozano en Luuk de Jong, die zijn doelpuntjes ook wel weer zal gaan maken, hebben ze ontzettend veel scorend vermogen. Dat geldt ook voor Van Ginkel. Dat zullen we moeten elimineren. We zullen waken voor hun omschakeling, maar wel gewoon uit van onze eigen kracht.”

Waar PSV het vaakst doel trof in de eredivisie, kreeg PEC vooralsnog de minste goals tegen. Beide clubs zijn al zeven wedstrijden ongeslagen. De Zwollenaren wonnen in die serie vier keer en speelden driemaal gelijk. De tegenstander uit Eindhoven mikt zondag op de achtste opeenvolgende overwinning. De topper tussen de nummers drie en één van de eredivisie staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers.