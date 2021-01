PEC Zwolle heeft nieuwe doelman al binnen

Nigel Bertrams, die voor een halfjaar tekende met een optie van een jaar, komt van FC Groningen, waar hij niet aan spelen toekwam. Eerder was de doelman, een voormalige jeugdinternational die zijn jeugdopleiding genoot bij PSV, actief voor onder meer PSV, NAC, De Graafschap en MVV Maastricht.

Met het aantrekken van Bertrams, die 16 duels in de eredivisie achter zijn naam heeft staan, beschikt PEC weer over drie doelmannen. Naast de 25-jarige Mous, die zaterdag tegen FC Utrecht (3-3) in de basis begon, hebben de Zwollenaren ook nog de 23-jarige Mike Hauptmeijer onder contract staan.