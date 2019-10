PEC Zwolle heeft Saymak terug en ontvangt Ajax mogelijk met Thomas Lam in basis: ‘Hij bepaalt zelf of hij klaar is’

VOORBESCHOUWINGJohn Stegeman is, ondanks de dikke nederlaag tegen Heracles (4-0) vorige week, niet van plan om voor de zware dobber tegen Ajax zijn elftal om te gooien. Wie mogelijk wel voor het eerst aan de aftrap verschijnt bij PEC Zwolle in de eredivisie, is Thomas Lam.

Lam liep in april een complexe voetbreuk op, waarna hij een half jaar moest toekijken bij PEC. Eerder deze maand maakte de mandekker zijn opwachting tussen de Zwolse beloften. Dinsdag volgde zijn officiële rentree in het gewonnen bekerduel met Hoek. Of de zijn eerste minuten in de eredivisie tegen Ajax vrijdag zullen volgen? ,,Als hij zegt dat hij dat kan, is hij er klaar voor. Dat ga ik hem zo vragen. We hebben licht getraind. En ik zei al tegen hem dat ik hem later zou vragen hoe hij de training heeft ervaren. Als hij fit genoeg is, zou hij moeten kunnen spelen.”

Wie zeker terugkeert in het elftal, is Saymak. De aanvallende middenvelder, die als rechtsbuiten opereert, viel tegen Heracles na 20 minuten uit met een liesblessure. Ook Thomas Bruns heeft na schouderklachten de ziekenboeg verlaten. Reservedoelman Michael Zetterer is niet beschikbaar, net als de langdurig geblesseerd Mike van Duinen, Bram van Polen en Etiënne Reijnen.

Degradatiestreep

PEC Zwolle pakte in de laatste vijf wedstrijden drie punten en vindt zich daardoor terug op een punt van de degradatiestreep, weet Stegeman. ,,Het is zaak om dichtbij elkaar te blijven, vertrouwen te houden in waar we mee bezig zijn en er alles aan doen om daarin beter te worden. Ik kan er wel rigoureus twee aanvallers afhalen en er twee middenvelders bij gooien, maar daar geloof ik niet in. Ik geloof in dat we onze uitvoering moeten verbeteren. Daar moeten we ons op richten en op trainen.”

Of de coach van PEC meer defensieve stabiliteit gaat inbouwen voor het treffen met de koploper, ,,Ander accenten wellicht, maar we houden wel vast aan onze manier van voetballen.”

De met een dag vervroegde ontmoeting met Champions League-deelnemer Ajax begint vrijdag om 20.00 uur en staat onder leiding van arbiter Bjorn Kuipers.