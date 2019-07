PEC Zwolle heeft weinig moeite met jarige stadgenoot in tussendoortje

carrousel Leven na PEC Zwolle: Italiaanse reus Scamacca vindt onderdak bij Ascoli

15 juli Ook oud-spelers van PEC Zwolle benutten deze transferzomer om hun heil elders te zoeken. Als speler of in een andere functie in de voetballerij. Een overzicht, dat telkens wordt bijgewerkt, van de mutaties met een Zwolse link.