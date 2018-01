PEC Zwolle hoopt met Elijah Just (17) op nieuwe voltreffer uit Nieuw-Zeeland

Just is een linksbenige aanvaller, die ook als schaduwspits uit de voeten kan, die in Nieuw-Zeeland actief is voor Team Wellington. De jeugdinternational was vorig jaar actief op het WK Onder 17 in India.

Just arriveerde donderdag in Nederland en traint zondag voor het eerst mee met Jong PEC Zwolle. Just krijgt mogelijk speeltijd in eventuele oefenduels van de beloften en onder 19-ploeg van PEC en zal tijdens zijn stage waarschijnlijk ook trainingen gaan afwerken bij de Zwolse hoofdmacht.