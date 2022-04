PEC Zwolle hoopt na duel met RKC Waalwijk te klimmen op ranglijst: ‘Willen met drie punten terug de bus in’

PEC Zwolle hoopt komend weekend afstand te kunnen nemen van plek zeventien op de ranglijst. De ploeg moet daarvoor de uitwedstrijd bij RKC Waalwijk winnen en hopen dat de concurrentie punten laat liggen. ,,Als we winnen trekken we RKC bij de degradatiestrijd.”

PEC-trainer Dick Schreuder treft in Waalwijk trainer Joseph Oosting, met wie hij goed bevriend is geraakt tijdens de cursus Coach Betaald Voetbal, die ze samen volgden. Afgelopen week namen ze allebei hun trainersdiploma in ontvangst uit handen van Guus Hiddink.

,,We hadden een etentje met docenten en cursisten. Leuk om elkaar weer even te zien en elkaar officieel te feliciteren. Joseph zat er nog wel relaxed bij, hij een vriend geworden tijdens de cursus en we spreken elkaar altijd heel veel, maar deze twee dagen even wat minder”, vertelt Schreuder.

Never change a winning team?

In aanloop naar de wedstrijd tegen RKC houdt de trainer van PEC de kaarten nog even tegen de borst. Tegen AZ speelde de ploeg voor het eerst met drie aanvallers in de ploeg, waarbij Gervane Kastaneer zijn basisplaats beloonde met een doelpunt.

Quote Als we winnen trekken we RKC bij de degradatie­strijd Dick Schreuder, PEC-trainer

Of de aanvaller morgen tegen RKC weer speelt? ,,Misschien wel, misschien niet. We kunnen met verschillende mensen op verschillende manieren spelen en dat ook tussendoor afwisselen. Ik ben wat dat betreft niet per se van ‘never change a winning team’, maar aan de andere kant hebben we ook niet veel redenen om te wisselen.”

Drie punten

Ondanks dat RKC naast Sparta de enige ploeg uit het rechterrijtje is waartegen PEC Zwolle nog speelt, wil Schreuder het duel niet cruciaal noemen. ,,Als we winnen trekken we RKC bij de degradatiestrijd en wordt het verschil maar twee punten en kunnen we hopelijk klimmen op de ranglijst, verliezen we dan is RKC weg, maar zijn we nog wel in de buurt van onze andere concurrenten.”

De trainer noemt de tegenstander een degelijke ploeg. ,,Ze zijn dit seizoen heel stabiel, maar tegelijkertijd kunnen wij ook vertrouwen putten uit het feit dat we twee weken geleden van AZ hebben gewonnen. We willen uiteindelijk gewoon met die drie punten terug de bus in.”

Stand eredivisie 14. RKC Waalwijk, 29 duels 28 punte 15. Fortuna Sittard, 29 duels 26 punten 16. Sparta Rotterdam, 29 duels 25 punten 17. PEC Zwolle, 29 duels 23 punten 18. Willem II, 29 duels 23 punten