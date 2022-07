PEC Zwolle hoopt na komst twee nieuwe spelers nog twee versterkingen aan selectie toe te voegen

PEC-nieuwkomer Tutuarima weet wat er gevraagd wordt in de eerste divisie: ‘Het is erg opportunis­tisch’

Jordy Tutuarima is een van de nieuwkomers die ervoor moeten zorgen dat PEC Zwolle zo snel mogelijk promoveert. De linksback speelde al 153 duels in de Keuken Kampioen Divisie en weet dus wat in die competitie gevraagd wordt.

