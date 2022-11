PEC Zwolle hoopt nu in thuiswedstrijd de kansen wél af te maken

In eigen huis gaat het bij nummer drie PEC Zwolle dit seizoen niet altijd even makkelijk af. Tegen Willem II, ADO Den Haag, Jong Ajax en MVV Maastricht kreeg de ploeg volop kansen, maar ging het scoren moeizaam, waardoor de ploeg tegen puntenverlies aanliep.

Houvast

,,We moeten soms rustiger aan de bal zijn. Tegen MVV zie je dat we na de 0-1 te gehaast zijn en tegen Willem II zag je bijvoorbeeld in de tweede helft dat we te opportunistisch waren en er alleen maar voorzetten ingooiden. We moeten de bal langer in de ploeg houden, al moet dat niet slaapverwekkend worden. Daar zit een ontwikkelingspunt in en en daar werken we aan.”

Poll Wat wordt de uitslag van PEC Zwolle - FC Eindhoven? PEC Zwolle wint

PEC Zwolle speelt gelijk

PEC Zwolle verliest Wat wordt de uitslag van PEC Zwolle - FC Eindhoven? PEC Zwolle wint (80%)

PEC Zwolle speelt gelijk (0%)

PEC Zwolle verliest (20%)

Volgens de trainer kost het tijd de speelstijl er goed in te krijgen. ,,Het heeft vorig seizoen ook langer geduurd om dat erin te krijgen en nu ben je weer met een nieuwe groep. We creëren veel kansen, ons balbezitpercentage is goed. Dat geeft houvast.”

Wijzigingen

In de wedstrijd tegen TOP Oss bracht Schreuder vier wijzigingen aan in zijn basiselftal. Younes Taha en Tomislav Mrkonjic keerden terug op het middenveld, Jordy Tutuarima speelde linksback en Luis Görlich rechtsback. ,,Met wie we spelen, is ook afhankelijk van hoe de tegenstander speelt. Eindhoven lijkt wel een beetje op TOP Oss, al zijn ze wel meer naar voren gericht.”

Schreuder moet in de opstelling ook rekening houden met welke spelers beschikbaar zijn. ,,Er waren wat jongens ziek deze week. Younes Taha heeft wat trainingen gemist, of hij mee kan doen, is nog afwachten.” Ook Hakon Gangstad ontbreekt, net als de geblesseerde Thomas Beelen, Dean Huiberts en Stijn Meijer.

Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle: Schendelaar; Van Polen, R. van den Berg, Van Hintum; Görlich, Van den Belt, Taha, D. van den Berg, Tutuarima; Thy en Vellios.