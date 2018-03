PEC Zwolle hoopt voor weken van de waarheid weer compleet te zijn

Sandler krijgt de komende dagen rust en de mandekker zal worden behandeld aan zijn enkel, in de hoop hem voor de hervatting van de competitie tegen Sparta, na de interlandperiode, weer speelklaar te hebben. De kans is heel groot dat Dirk Marcellis in het belangrijke thuisduel met de Rotterdammers weer zijn rentree maakt. De centrale verdediger was de voorbije maand uit de roulatie nadat hij tegen Ajax een liesblessure opliep.

Dat geldt ook voor Stef Nijland, die nagenoeg is hersteld van liesklachten. Omdat ook Bram van Polen tegen Sparta weer beschikbaar is na een schorsing, begint PEC Zwolle mogelijk met een fitte groep aan de weken van de waarheid. Alleen Dico Koppers komt dit seizoen niet meer in actie. De linksback revalideert van een zware achillespeesblessure. PEC Zwolle pakte in de laatste zes competitieduels slechts één punt, waardoor het beoogde ticket voor de play-offs voor Europees voetbal wordt bedreigd. In de laatste zes competitieduels hoopt de club zich bij de eerste acht te scharen en zich te kwalificeren voor de barrage.