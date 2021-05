PEC Zwolle houdt de hoop levend bij ADO Den Haag, nederlaag in oersaaie wedstrijd

Delen per e-mail

De twaalfde minuut was achteraf gezien cruciaal in het duel, dat oersaai genoemd mocht worden. Na een lange bal van achteruit won Arweiler een luchtduel met Strieder en Nakayama, waarna Bobby Adekanye de ruimte had. De Haagse rechtsbuiten, gehuurd van Lazio Roma, kwam naar binnen, schudde Strieder nog een keertje af en vond met zijn schuiver de verre hoek.

Daarmee had de geplaagde ploeg van trainer Ruud Brood precies wat het wilde. Een minimale inspanning en een maximaal resultaat. PEC Zwolle kreeg de bal en mocht wat moois bedenken. Maar daar slaagde de thuisclub nauwelijks in. Een paar kansjes die de naam nauwelijks mocht dragen, dat was het.

Weddenschap

PEC Zwolle speelde voor de twaalfde plaats - er moet immers wat op het spel staan - en voor de weddenschap met trainer Bert Konterman, over de barbecue aan het einde van het seizoen. Vast staat inmiddels wel dat de selectie daarvoor de beurs moet trekken, want zes punten zullen in de laatste twee duels (PSV uit, Groningen thuis) niet gehaald zullen worden.

Konterman koos in de tweede helft al snel voor aanvallende wissels, met Manuel, Ghoochannejhad en Pherai. En hoewel huurling Pherai (van Borussia Dortmund) nog een keer op de paal schoot, was het water naar de zee dragen. De ploeg die absoluut wat moest - ADO - is nog steeds niet uitgeteld.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.