PEC Zwolle houdt punt over aan matig optreden

PEC Zwolle-trainer John van 't Schip liet zijn basisploeg waarmee vorige week Roda JC met 4-2 werd verslagen intact tegen Sparta. Erik Israelsson moest daarom opnieuw genoegen nemen met een reserverol in Rotterdam, de plek waar hij vorig seizoen nog zo belangrijk was voor PEC Zwolle. De Zweedse middenvelder – die zes minuten voor tijd wel mocht invallen - kwam in de winterstop over van Hammarby en scoorde begin februari bij zijn eerste balcontact – een rake kopbal - voor de Zwolse club. Het doelpunt hielp de Zwollenaren destijds aan de eerste uitzege ooit op Sparta in de eredivisie.

Na de pauze was het Sparta dat het heft in handen nam en al snel twee dotten van kansen kreeg. Brogno raakte met een prachtige knal de paal, waarna Bart Vriends een nog grotere kans krijgt. Zijn schot gaat via keeper Diederik Boer over de lat. PEC Zwolle ontsnapte. De ploeg bleef onrustig voetballen, kwam amper tot kansen tegen de stugge Rotterdammers. Het was na ruim een ur reden voor Van ’t Schip om in grijpen. De trainer haalde Namli en Parzyszek naar de kant voor Dico Koppers en Stef Nijland. Koppers maakte daarmee zijn officiële debuut voor PEC Zwolle. De van Willem II overgekomen linksback is volledig hersteld van een enkelblessure. Veel haalde het niet uit. PEC Zwolle kon amper een vuist maken voorin en werd amper gevaarlijk. De beste man van het veld, Ryan Thomas, waagde het van afstand maar zijn inzet verdween over het doel van Kortsmit.