PEC Zwolle houdt punten in eigen huis na zinderende slotfase tegen Heracles Almelo

liveblogPEC Zwolle heeft vrijdagavond in eigen huis goede zaken gedaan door Heracles Almelo met 3-2 te verslaan. De Zwollenaren kwamen voor rust op een 3-0 voorsprong, maar lieten Heracles terugkomen. Na een zinderende slotfase bleven de punten toch in Zwolle.

De 14.000 supporters in het uitverkochte MAC3PARK Stadion wisten na 38 minuten bijna niet wat hen overkwam. Het feest was dan ook groot toen Lennart Thy de Zwollenaren met een schot uit de moeilijke hoek op een 3-0 voorsprong zette tegen Heracles Almelo.

Niet omgooien

Vooraf was PEC Zwolle als nummer twee op de ranglijst toch absoluut niet de favoriet tegen de koploper. De ploeg van Dick Schreuder pakte slechts vijf punten in de afgelopen vijf duels en ging in Dordrecht met 3-0 onderuit.

Toch peinsde trainer Dick Schreuder er niet over om zijn 3-5-2 speelstijl om te gooien. Dat PEC Zwolle te achterin kwetsbaar was door aanvallend te spelen, daar wilde hij niet in mee. De veldbezetting moest vooral beter en het balverlies eruit.

Aanpassingen

Wel deed de trainer de nodige aanpassingen in zijn ploeg. Zo passeerde hij centrale verdediger Melayro Bogarde en zette Rav van den Berg daarvoor in de plaats. Luis Görlich keerde terug als rechtervleugelverdediger en Gervane Kastaneer verving spits Tolis Vellios, die niet fit genoeg was om te starten.

PEC Zwolle liet tegen de koploper zien dat er bovenin de eerste divisie zeker rekening gehouden moet worden met het team. De ploeg speelde een stuk overtuigender dan een week eerder en beloonde zichzelf daar ook voor.

Opsteker

Waar PEC de afgelopen wedstrijden nogal moeite had met het afronden van kansen, was de eerste kans nu gelijk raak. Kastaneer zorgde na 27 minuten op voorsprong. Een fijne opsteker voor de aanvaller, die voor het eerst dit seizoen in de basis begon.

Vlak daarna deed Thy er nog een schepje bovenop. Na een zorgvuldige aanval opgezet door Van den Belt, wist Thy de voorzet van Görlich binnen te schieten. Even later zorgde de spits zelf voor de 3-0, door vanaf de zijkant de bal langs doelman Brouwer in bovenhoek te knallen.

Voor rust wist Heracles nog wel via Armenteros wat terug te doen. De aanvaller kon Rav van den Berg eenvoudig voorbij rennen en de 3-1 op het scorebord zetten.

Vuurwerk

Na rust waren er kansen aan beide kanten kansen en was PEC Zwolle een aantal keer dichtbij de 4-1. Zo schoot Davy van den Berg in het zijnet en had Kastaneer een goede kopkans. Een kwartier voor tijd werd de wedstrijd enkele minuten stilgelegd, nadat Heracles-supporters vuurwerk op het veld gooiden en stoeltjes afbraken.

Aanleiding was het gestolen spandoek van Heracles-supporters Vak 74, dat op de Noordtribune werd getoond. Toen het spel weer was hervat, was er een grote kans voor Kastaneer om de wedstrijd definitief te beslissen, maar schoot hij recht op Brouwer. Vlak daarna wist Heracles wel raad met een grote kans en maakte Rigino Cicilia en 3-2 van, waardoor het in de resterende tien minuten blessuretijd billenknijpen was voor PEC.

Heracles kreeg nog een aantal goede kansen, maar uiteindelijk zorgde PEC Zwolle ervoor dat de punten in eigen huis bleven en de achterstand op de koploper werd verkleind tot twee punten.

PEC Zwolle - Heracles Almelo (3-1) 27. Kastaneer 1-0, 34. Thy 2-0, 36. Thy 3-0, 45+1. Armenteros 3-1, 88. Cicilia 3-2

Opstelling PEC Zwolle: Schendelaar; Van Polen, R. Van den Berg, Van Hintum (82. Chirino); Görlich (62. Bogarde), Van den Belt, Taha (‘57 Caschili), Medunjanin (82. Kaparos), D. Van den Berg (82. Tutuarima); Thy en Kastaneer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Lennart Thy, de grote man met twee goals, viert zijn 3-0. © Pro Shots / Niels Boersema