PEC Zwolle houdt sprankje hoop op competitieslot: ‘Maar er is bijna geen goede beslissing te nemen’

Uitstel van afstel? ,,Dat hoop ik oprecht niet”, zegt de technisch manager, die ook vernam dat de opschorting van de maatregelen tot 1 juni niet van toepassing is op het betaald voetbal. Daardoor is er ook bij PEC, dat de net veilige vijftiende plek bezet, nog een sprankje hoop dat het eredivisieseizoen uitgespeeld zal worden. ,,Dat doen wij het liefst. Die kans wordt steeds kleiner, ja, maar er is ook niemand die in de toekomst kan kijken. Niemand weet wanneer we het virus onder controle krijgen. Je hoopt alleen dat we zo snel mogelijk weer aan het voetballen komen.”