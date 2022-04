PEC Zwolle houdt zichzelf in leven met cruciale zege op AZ

PEC Zwolle is nog springlevend in de strijd tegen degradatie. De thuiswedstrijd tegen AZ levert een knappe 2-1 overwinning op. waardoor de Zwollenaren over Sparta Rotterdam wippen en in punten gelijk komen met Willem II en Fortuna Sittard. Gervane Kastaneer en Daishawn Redan verzorgen de Zwolse treffers.

Hij moest er bijna 1.300 minuten op wachten, maar in de 53e minuut tegen AZ is het moment voor Gervane Kastaneer eindelijk daar. De puntgave voorzet is van Djavan Anderson en Kastaneer kan volledig vrijstaand raakknikken. Lang lijkt dat ook het enige doelpunt van de wedstrijd te zijn, maar tien minuten voor tijd incasseert PEC een enorme dreun met de Alkmaarse gelijkmaker, als Vangelis Pavlidis een knappe individuele actie bekroont met een doeltreffende schuiver.

Daardoor lijkt PEC zich moeten te verzoenen met een punt, maar dat is buiten Daishawn Redan gerekend. Vijf minuten voor tijd haalt de huurling van Hertha BSC onverwachts uit en klopt doelman Jesper Vindahl in de korte hoek.

Foute passes

Het is gezien het wedstrijdbeeld niet raar dat alle doelpunten na rust vallen. De eerste helft is namelijk bepaald niet om over naar huis te schrijven. Dick Schreuder laat zijn ploeg aantreden in een 3-4-3 formatie, met Kenneth Paal en Anderson als buitenste middenvelders. Het is een aanvallende opstelling en het zorgt ook voor voldoende personeel bij gevaarlijke uitbraken, maar daarvan wordt door foute passes op cruciale momenten niet geprofiteerd. AZ bakt er op zijn beurt ook weinig van, waardoor er niet of nauwelijks opwindende momenten te noteren zijn.

Dat verandert na rust met de openingstreffer van Kastaneer, die vlak daarna verzuimt zijn tweede te maken. Aan de andere kant zwijnt PEC bij een enorme kans voor Karlsson, terwijl onder andere Clement en Redan (namens PEC) en Clasie (namens AZ) ook gevaar stichtten.

De droom op een peperdure driepunter lijkt uiteen te spatten als Pavlidis gelijkmaakt, maar via Redan wordt die droom toch weer nieuw leven in geblazen. In de slotfase overleeft PEC nog een levensgevaarlijke voorzet, maar komt het verder niet enorm meer in de problemen. Daardoor zijn de drie broodnodige bonuspunten een feit.

