PEC Zwolle huurt Kenneth Paal van PSV

Paal had met vijf optredens een klein aandeel in de titel van PSV. De voormalige middenvelder werd de voorbije jaren bij de topclub omgeschoold tot linksback. Zijn grote doorbraak bleef uit. Paal was de voorbije jaren vooral actief voor Jong PSV.

Met de komst van Paal speelt PEC in op een mogelijk vertrek van aanvoerder Bram van Polen. De rechtsback, die het afgelopen seizoen vooral op links werd geposteerd, heeft een clausule in zijn contract staan die hij kan activeren als zich een mooi avontuur in de Verenigde Staten, Australië of Zuid-Afrika aandient.