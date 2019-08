PEC Zwolle: iets meer glans, maar nog altijd met lege handen

Na twee magere optredens tegen Willem II en FC Utrecht was het de vraag of PEC Zwolle zich in Arnhem enigszins kon oprichten. Het antwoord: voor rust wel. De ploeg van trainer John Stegeman oogde in tegenstelling tot een week eerder een stuk degelijker, al bleef het gevaar voorin uit. PEC, dat wel dicht bij 0-1 was toen Lennart Thy een teenlengte tekort kwam voor een leeg doel, hield eenvoudig stand. Dat kwam mede door Thomas Bruns, de middenvelder die nota bene tegen zijn oude club Vitesse zijn debuut maakte voor PEC.

Dubbele penalty

Wat wel vergelijkbaar was met de wedstrijd in stadion Galgenwaard, was het begin van de tweede helft. Wederom keek PEC snel tegen een achterstand aan. Na hands van Etiënne Reijnen floot arbiter Dieperink voor een strafschop. Mous keerde de inzet van Matavz knap, maar in de rebound scoorde Bryan Linssen alsnog. Toch werd het Arnhemse feestje een paar minuten uitgesteld na ingrijpen van de VAR. Linssen liep namelijk te snel in. Poging twee van Matavz was wel in één keer raak: 1-0.

Dik tien minuten later verdubbelde Vitesse, dat voor de wedstrijd uitgebreid stilstond bij de vorige week overleden cultheld Dejan ‘DJ Superstar’ Curovic (51), de voorsprong. Vyacheslav Karavayev kwam over op rechts en verschalkte Mous in de korte hoek: 2-0.

Verse krachten

PEC - met Jarno Westerman (zijn derde invalbeurt op rij) en Stanley Elbers (die weg mag) als verse krachten - probeerde daarna nog wat af te dwingen, maar moest zich gewonnen geven toen Bryan Linssen tien minuten voor tijd voor 3-0 tekende.

Vitesse-PEC Zwolle 3-0 (0-0). 52. Tim Matavz 1-0 (strafschop), 64. Vyacheslav Karavayev 2-0, 81. Bryan Linssen 3-0.