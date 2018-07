PEC Zwolle in Duitsland: 'Ik hoop echt dat Younes en Ryan blijven'

Het tweede Europese tripje in de voorbereiding levert PEC Zwolle opnieuw een nederlaag, maar geen extra zorgen op. ,,We zijn sterker dan vorig seizoen", stelt doelman Diederik Boer na de 3-1 tegen Hannover 96. Een reportage.

Ilten, anderhalf uur voor de aftrap. De spelers van PEC Zwolle, net gearriveerd, slenteren vanuit de kleedkamer naar het veld van de Wahre-Dorff Arena, een wandelingetje van amper dertig tellen. Even het gras inspecteren. Wat ze aantreffen: een mat die meer doet denken aan een Duits heuvellandschap dan aan een biljartlaken. Hobbeldebobbel. Zelfs de kalklijnen kronkelen, de sintelbaan is versleten. Een paar meter verderop wordt het veld nog even goed gesproeid. Handmatig, per tuinslang. Eenmaal terugkerend naar binnen constateert trainer John van 't Schip droogjes: ,,Het is hier geen Wijthmen."

Sommige voetbalstadions zijn slechts geschikt voor de herinnering, voor het stoffig geworden fotoboek dat je jaren later nog eens openslaat. Niet om in te voetballen. Maar dat is wel wat deze middag gaat gebeuren, 120 minuten lang. Een ware marathonsessie voor de toeschouwers, die slechts kunnen staan. Er zijn geen tribunes. Stafleden en wisselspelers zitten niet in een strakke dug-out, maar onder een tent die sterke overeenkomsten vertoont met een kraampje op de markt.

De oefenpot op het Duitse platteland, vijftien kilometer buiten Hannover, heeft iets weg van een demonstratiewedstrijd. Dat komt door de niet-alledaagse speelduur: tweemaal een uur in plaats van tweemaal 45 minuten. Maar ook door de speaker, die - zeker in het begin - elke kans van commentaar voorziet en nieuwe spelers van Hannover 96 voorstelt zodra die de bal aan de voet hebben. Feitje hier, feitje daar. De man praat maar door. Zo komen we er deze zaterdag bijvoorbeeld achter dat de nummer 28, Kevin Wimmer, wordt gehuurd van Stoke City.

Wanneer PEC Zwolle op 1-1 komt, houdt de omroeper zich slechts beperkt tot de naam van de doelpuntenmaker: Denis Genreau, die de bal prachtig in de bovenhoek ramt. Een Hannover 96-supporter is vooral onder de indruk van de knappe loopactie van de Zwolse linksbuiten, die met z'n snelheid de goal van Genreau inleidt. Hij wil graag zijn naam en leeftijd weten. Bij het horen van de antwoorden 'Vito van Crooij' en '22' knikt hij tevreden en neemt een slokje bier. Wat de man niet weet, is dat Van Crooij net door PEC Zwolle is vastgelegd.

Ryan Thomas

In de Wahre-Dorff Arena, met een indrukwekkende zoutberg op de achtergrond, treedt PEC Zwolle met de beoogde basiself aan. Met twee wijzigingen ten opzichte van een week eerder: Dirk Marcellis speelt voor Darryl Lachman, Ryan Thomas staat op de plek van Gustavo Hamer. Younes Namli ontbreekt, de vleugelaanvaller is donderdagochtend opnieuw geblesseerd geraakt aan zijn knie.

Thomas trainde de afgelopen week apart vanwege lichte scheenbeenklachten, maar is wél fit genoeg om in Duitsland te starten. Het is bij vlagen weer genieten van de middenvelder uit Nieuw-Zeeland, die halverwege de eerste helft achteloos een bal uit de lucht stillegt op zijn schoen, wegdraait en de vrije man zoekt. Het ziet er allemaal zo simpel uit. De vraag is alleen hoe lang hij dat nog in het shirt van PEC Zwolle doet. Hetzelfde geldt voor Namli.

Hoge ogen

,,Ik hoop echt dat ze allebei blijven", zegt doelman Diederik Boer later op de avond, als PEC Zwolle in het broeierige Ilten met een 3-1 nederlaag van het veld is gestapt. ,,Dan hebben we een geweldige selectie en hoeft er niemand meer bij te komen. Ik denk dat we dan hoge ogen kunnen gooien in de eredivisie. Ryan en Younes maken ons sterker. De club heeft haar ambities uitgesproken, die twee passen prima in dat plaatje. Vooralsnog spelen ze nog bij ons en zullen ze gewoon gaan spelen. Laten we hopen dat dat zo blijft."