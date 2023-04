PEC Zwolle in gesprek met fans na misdragingen in Eindhoven, kritiek op weren uitsupporters: 'Fout besluit’

Hoe een avondje ‘kop eraf zuipen’ met de PEC-aanvoerder gaat? ‘Dat weet ik eigenlijk niet’

De uitspraken van PEC Zwolle-captain Bram van Polen kunnen zo langzamerhand in een boekje. Een van de hoofdstukken gaat dan ongetwijfeld over ‘mijn kop eraf zuipen bij promotie’. Nu promotie na de 1-1 bij Almere City een feit is, speelt de vraag op hoe dat kop eraf zuipen er eigenlijk uitziet.