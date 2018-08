PEC Zwolle is sterk, maar ook nog te smal en aan wisselingen onderhevig

Pechvogel Koppers hoopt in Spanje weer aan te sluiten bij PEC Zwolle

2 augustus Dico Koppers heeft een half jaar na zijn tweede achillespeesoperatie voorzichtig zijn eerste stapjes op de loopband gezet. Een rentree is nog ver weg, weet de linksback van PEC Zwolle, die tijdens het trainingskamp in Mijas in januari weer aan hoopt te sluiten.