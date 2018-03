PEC Zwolle is thuis een angstgegner voor Feyenoord: laatste verlies in 2003

In competitieverband wacht tegenstander Feyenoord al sinds 28 september 2003 op een overwinning in Zwolle. Destijds wonnen de Rotterdammers, onder leiding van coach Bert van Marwijk, met 0-3. De goals werden gemaakt door Shinji Ono (2x) en Anthony Lurling.

Sindsdien is het voor Feyenoord kommer en kwel in de Overijsselse hoofdstad. Al moet daar wel bij worden gezegd dat het duel lange tijd niet is gespeeld, aangezien FC Zwolle van 2003 tot 2012 in de eerste divisie actief was.