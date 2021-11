PEC Zwolle is voor uitstellen van de wedstrijden tijdens de lockdown

Redan voelt zich lange tijd matchwin­ner voor PEC Zwolle, maar dan komt de slotfase tegen PSV

Het had een perfecte week kunnen worden voor Daishawn Redan, aanvaller van PEC Zwolle. Met de titel van matchwinner in het verschiet ging het na rust toch nog mis voor de hekkensluiter. De stunt die zo lang lonkte, verdampte in de slotfase: 3-1.

16 oktober