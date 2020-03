PEC Zwolle is wachten op hervatting zat: ‘Ik ga KNVB adviseren te stoppen met het huidige seizoen’

update Unieke kans zondag: bekerfina­le PEC Zwolle - Ajax helemaal terugkij­ken

28 maart In deze voetballoze coronaperiode biedt PEC Zwolle haar supporters wat bijzonders: de gewonnen bekerfinale van 2014 tegen Ajax is vanaf zondag 14.30 uur integraal te bekijken via YouTube en dezelfde dag ook op FOX Sports. Die zender zendt ook de finale van een jaar later uit tussen PEC en FC Groningen.