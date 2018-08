PEC Zwolle jaagt in Utrecht op eerste punt(en) op vreemde bodem in 2018

Younes Namli stevent af op rentree in de basis van PEC Zwolle

17 augustus De vroege zondagmiddagwedstrijd is dit weekeinde voor PEC Zwolle, dat in de Galgenwaard tegen FC Utrecht speelt. Een kwartier eerder dan de spelers gewend zijn: 12.15 uur in plaats van 12.30 uur. Younes Namli keert naar alle waarschijnlijkheid terug in de basis.