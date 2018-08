PEC Zwolle kampioen verliezen in 2018

Huisfoto­graaf voelt zich aan de kant gezet door PEC Zwolle

11 augustus Thuiswedstrijden laat hij een jaartje schieten en zijn muur vol PEC-herinneringen is al schoongeveegd. Hans Keuzekamp voelt zich aan de kant gezet door de club waar hij al twintig jaar kind aan huis is. Jarenlang was zijn winkel de fotografiepartner van PEC Zwolle, maar die rol is vanaf dit seizoen overgenomen door het grote CameraNU.nl uit Urk. ,,Het is vooral de manier waarop. Een telefoontje." De club erkent het verkeerd te hebben aangepakt.