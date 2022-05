PEC Zwolle kan degraderen in Rotterdam, net als op die snikhete dag in 2004: ‘De sfeer binnen de selectie was niet goed’

Verdediger Remco Schol (49) maakte in het seizoen 2003-2004 deel uit van die selectie. Al speelde hij zelf amper, vanwege een rugblessure. ,,We hadden ons het seizoen ervoor gehandhaafd via de nacompetitie. Trainer Peter Boeve werd daarna al vrij snel ontslagen, Hennie Spijkerman nam het over dat was niet zo’n groot succes. Dat lag grotendeels aan de spelersgroep.”