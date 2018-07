PEC Zwolle kan nog nauwelijks bouwen aan vast elftal

transfertalkDe ene voorbereiding is de andere niet, merkt PEC Zwolle-trainer John van 't Schip. Snel toewerken naar een vaste basiself is lastiger dan vorig seizoen, daarvoor zijn er te veel onzekerheden. ,,Wat dat betreft was het afgelopen jaar veel rustiger", zegt de coach.

Een groot aantal spelers heeft PEC Zwolle al verlaten, een vijftal kan nog de deur uitlopen voor de laatste dag van augustus. En dat zijn niet de eerste de beste krachten.

Volledig scherm Kingsley Ehizibue, verdediger met groeimogelijkheden. © Pro Shots/Erik Pasman

KINGSLEY EHIZIBUE (23 jaar, rechterverdediger)

contract tot en met de zomer van 2020, 90 eredivisieduels/7 doelpunten

Na drie seizoenen als vaste waarde - en negentig duels in de eredivisie - is Ehizibue in de markt voor de stap naar een hoger niveau. Zeker als hij zijn wapen, de run langs de lijn op sprintsnelheid, kan koppelen aan een betere voorzet. Daar valt nog veel winst te behalen. Haast met een transfer is er echter niet, vanwege het langlopende contract.

Volledig scherm Ryan Thomas, wacht al langer op een transfer. © Pro Shots/Marcel Bonte

RYAN THOMAS (23 jaar, middenvelder)

contract tot en met zomer 2019, 123/8

Misschien wel de beste speler van PEC Zwolle. Zal vertrekken voordat zijn contract is afgelopen, zodat er geld binnenkomt. Dat is de afspraak. Maar Thomas is geen speler die vanwege financiële redenen een contract tekent bij zomaar een club. De nieuwe werkgever moet een plan met hem hebben. Dat zou zomaar kunnen zijn bij een top 3-club uit ons land, lees PSV of Feyenoord.

Volledig scherm Bram van Polen - in duel met VVV'er Moreno Rutten - aast nog op een buitenlands avontuur. © Pro Shots/Niels Boersema

BRAM VAN POLEN (32 jaar, verdediger)

contract tot en met zomer 2020, 181/10

Het gezicht van PEC Zwolle, sinds 2007, en de aanvoerder van de ploeg. Het staat wel vast dat Van Polen ook na zijn actieve loopbaan verbonden blijft aan de club. Maar de verdediger heeft de 'Brama-clausule' in zijn contract laten opnemen. Van Polen kan zomaar zijn vertrokken naar Australië of Zuid-Afrika. Om daarna terug te keren in Harderwijk en Zwolle. Wel overweegt Van Polen een ultimatum te stellen voor geïnteresseerde clubs, uit coulance voor PEC. Zo sluit de markt in Australië pas half oktober, ver na de Nederlandse deadline.

Volledig scherm Younes Namli kan na een seizoen in Zwolle oogsten. © Pro Shots/Niels Boersema

YOUNES NAMLI (24 jaar, vleugelspeler)

contract tot en met zomer 2020, 64/5

De speler van PEC Zwolle die de meeste vooruitgang heeft geboekt in het afgelopen seizoen. Van wisselspeler in Heerenveen tot uitblinker in Zwolle (vijf treffers, zes assists). Het heeft Namli al in beeld gebracht bij Genoa en Kasimpasa. Tot een transfer voor een miljoenenbedrag is het nog niet gekomen. Maar de geruchten zullen aanblijven.

Volledig scherm Erik Israelsson wil het duel met Nicolas Isimat Mirin winnen. De Zweedse middenvelder is in Zwolle niet succesvol gebleken. © Pro Shots/Niels Boersema

ERIK ISRAELSSON (29 jaar, middenvelder)

contract tot en met zomer 2019, 17/1

De kapitein van Hammarby is in Zwolle nooit echt tot zijn recht gekomen. Het afgelopen seizoen heeft maar drie basisplaatsen opgeleverd. De verwachting was dat Israelsson in het voorjaar al zou terugkeren naar Zweden, waar de competitie in april is begonnen. Die transfer kan er alsnog komen, zeker ook omdat PEC Zwolle alle medewerking wil verlenen aan een vertrek.

