PEC Zwolle kan tegen VVV nieuw averij niet voorkomen: 1-1

De vierde nederlaag op rij leek in de maak toen Vito van Crooij PEC Zwolle halverwege de tweede helft met een briljante vrije trap op achterstand krulde. Die openingstreffer hing in die fase in de lucht. VVV was via Lennart Thy en Romeo Castelen al gevaarlijk geweest en even eerder had Diederik Boer bij een kopbal van Jonathan Opoku al een Limburgs doelpunt voorkomen. Aan de overkant had Ryan Thomas rakelings naast geschoten. De ploeg van trainer John van ’t Schip rechtte de rug en kwam langszij toen Mustafa Saymak raak kopte na een goede voorzet van Youness Mokhtar. Voor Saymak was dat de tiende competitietreffer, net als de negen voorgaande gemaakt in de tweede helft.