PEC Zwolle-keepers: Van der Hart bezoekt Lech Poznan en Boer op weg naar ‘Wall of Fame’

De voormalige topclub neemt de selectie na een dramatisch jaar flink op de schop en de Amsterdamse keeper wordt als belangrijk gezicht van die metamorfose gezien. Van der Hart bevestigt de toenadering van Lech Poznan maar stelt ook dat het nog te voorbarig is om van een transfer uit te gaan. Hij werd zondagmiddag in het supportershome uitgeroepen tot speler van het jaar .

Boer

Van der Hart keept woensdag, op bezoek bij NAC, zijn laatste competitieduel voor PEC Zwolle. Zondag stond de eerste doelman zijn plek nog af aan clubicoon Diederik Boer. De 38-jarige routinier gaat zijn profloopbaan beëindigen en werd in de laatste thuiswedstrijd tegen VVV een afscheid gegund . Na de 2-4 nederlaag kreeg Boer een staande ovatie, waarna hij het overgebleven publiek bedankte voor de steun in zijn zestien jaar als PEC-doelman. De nestor liep vervolgens met zijn gezin nog een ereronde.

Daar bleef het niet bij. Boer, die bij PEC verder gaat in een andere (technische) functie, zag aan het begin van de avond in het spelershome een groot portret van zichzelf onthuld worden. Het door Henk Heideveld gemaakte schilderij komt voortaan in de Zwolse ‘Wall of Fame’ te hangen. Boer krijgt boven de trap bij de hoofdingang van het stadion in de eregalerij van PEC dus een plekje tussen clubiconen als Arne Slot, Albert van der Haar en Yuri Banhoffer.